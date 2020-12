Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europcar annonce une procédure de sauvegarde accélérée Reuters • 14/12/2020 à 22:48









PARIS, 14 décembre (Reuters) - Europcar EUCAR.PA a annoncé lundi l'ouverture par le Tribunal de Commerce de Paris d'une procédure de sauvegarde accélérée dans le cadre de sa restructuration financière pour mettre en oeuvre l'accord annoncé fin novembre avec ses créanciers. Le tribunal a désigné Hélène Bourbouloux, précédemment conciliateur, comme administrateur judiciaire du groupe de location de voitures, durement frappé par la pandémie due au nouveau coronavirus. Il devrait décider au plus tard mi-janvier 2021 soit d'arrêter le plan de sauvegarde financière accélérée, soit de prolonger la procédure pour un mois maximum, a précisé Europcar dans un communiqué. Le groupe a annoncé le 26 novembre un accord avec ses créanciers, qui vont en prendre le contrôle à l'issue de sa restructuration financière. (Bertrand Boucey)

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +1.45% EURAZEO Euronext Paris +1.48%