EUROPCAR ANNONCE UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 50%, RENONCE À SES OBJECTIFS PARIS (Reuters) - Le loueur de voitures en difficulté Europcar Mobility Group a fait état lundi d'un chiffre d'affaires trimestriel divisé de moitié et a dit ne plus pouvoir formuler d'objectifs financiers annuels. Le chiffre d'affaires au troisième trimestre s'établit à 537 millions d'euros, en baisse de 50% par rapport à la même période de 2019 sur une base proforma, lit-on dans un communiqué du groupe. Le corporate Ebitda ajusté positif (IFRS 16) a chuté pour sa part à 54 millions d'euros contre 247 millions d'euros un an plus tôt. "Compte-tenu de la deuxième vague de COVID-19 et des incertitudes qui en découlent, nous estimons qu'il n'est plus possible de fixer d'objectifs financiers pour l'exercice 2020", lit-on dans le communiqué du groupe. La dette nette corporate s'élève à 1,322 milliard d'euros au 30 septembre 2020, précise le communiqué. En première ligne dans la crise sanitaire et en pleine restructuration financière, Europcar a annoncé avoir nommé un administrateur ad hoc après avoir obtenu le 14 octobre l'accord de la majorité de ses porteurs d'obligations senior et senior garanties. (Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris -0.88%