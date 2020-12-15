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Europcar annonce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée
Reuters15/12/2020 à 07:28

15 décembre (Reuters) - EUROPCAR MOBILITY GROUP ANNONCE:

* L'OUVERTURE D'UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE

* EUROPCAR POURSUIT LA MISE EN ŒUVRE DE SA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE, ETTE PROCÉDURE N'AURA AUCUNE INCIDENCE SUR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DU GROUPE.

* EUROPCAR - LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DEVRAIT, À LA MI-JANVIER AU PLUS TARD, ARRÊTER LE PLAN DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE SOIT DÉCIDER DE PROROGER LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE FINANCIÈRE ACCÉLÉRÉE POUR UNE PÉRIODE SUPPLÉMENTAIRE D'UN MOIS AU PLUS

* EUROPCAR MOBILITY GROUP DÉPOSERA ÉGALEMENT PROCHAINEMENT UNE REQUÊTE AU TITRE DU CHAPTER 15 DU US BANKRUPTCY CODE AUPRÈS DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE

* EUROPCAR MOBILITY GROUP A OBTENU LE 11 DÉCEMBRE 2020 LA RENONCIATION (WAIVER) NÉCESSAIRE DE LA PART DES CRÉANCIERS AU TITRE DU RCF À TOUT DROIT DONT ILS DISPOSENT

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur

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