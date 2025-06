EuropaCorp: une perte nette pour l'exercice 2024-25 information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - Le studio de cinéma EuropaCorp publie un résultat net de -4,9 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, contre un profit de 0,9 million au titre de l'exercice précédent, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle de 14%, contre 35% en 2023-24.



Son chiffre d'affaires a reculé de 11% à 32 millions d'euros, reflétant à la fois la hausse de 26% des ventes internationales, soutenues par les livraisons des films Dracula et Weekend à Taipei, et le repli du catalogue.



Par ailleurs, le groupe indique que Luc Besson ayant atteint la limite d'âge, il sera remplacé comme président du conseil d'administration par James Moore, mais restera administrateur et deviendra vice-président du conseil.



Le conseil proposera à la prochaine AG extraordinaire des actionnaires, prévue en septembre, de modifier les statuts afin de supprimer toute limite d'âge pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration.







