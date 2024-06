EuropaCorp : le résultat net annuel progresse

(AOF) - EuropaCorp a enregistré un résultat net de 0,9 million d’euros sur l’exercice 2023/2024, clos fin mars, contre un profit de 0,1 million d’euros, un an plus tôt. En un an, le résultat opérationnel du studio de cinéma est passé de 3,9 millions d’euros à 3,6 millions d’euros, soit une marge de 10% comme l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé a reculé de 6% à 35,3 millions d’euros. Les frais généraux s’établissent à 11,2 millions d’euros, soit une économie de 2,7 millions d’euros sur un an.

La baisse est essentiellement liée aux économies de loyers à la suite du déménagement du siège social d'EuropaCorp à Paris, à celles des salaires de la filiale de post-production cédée en septembre 2022, ainsi que de la diminution des frais de conseil.

Les cash-flows nets d'exploitation sont positifs à 18,4 millions d'euros "permettant au groupe de financer ses investissements et les échéances du plan de sauvegarde tout en maintenant un niveau élevé de trésorerie", a précisé EuropaCorp. Les disponibilités nettes à la clôture représentent 46,3 millions d'euros. Au 31 mars 2024, la dette nette s'élève à 24,9 millions d'euros contre 22,2 millions d'euros au 31 mars 2023.

Concernant le "line-up" à venir, un film en langue anglaise sortira en salle au troisième trimestre 2024, et deux autres sont actuellement en tournage.

