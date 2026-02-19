Euronext voit son BPA ajusté augmenter de plus de 10% en 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 07:08
Les charges d'exploitation sous-jacentes (hors D&A) du groupe de bourses paneuropéen se sont accrues de 9,6% à 680,1 MEUR, mais le chiffre d'affaires sous-jacent a augmenté de 12,1% (9,5% en données comparables et à changes constants) pour atteindre 1 823,2 MEUR.
Le chiffre d'affaires non lié aux volumes représentait 59% du total et a ainsi couvert 157% des charges d'exploitation sous-jacentes (hors D&A), tandis que le chiffre d'affaires lié aux volumes a été stimulé par une performance résiliente dans les différentes catégories d'actifs.
Euronext revendique ainsi une nouvelle année de croissance à deux chiffres en 2025, "portée par l'expansion des activités non liées au volume, la résilience des transactions, les revenus de compensation et la discipline des coûts", ajoutant qu'il "accélérera l'exécution de son plan stratégique en 2026."
"En mars 2026, nous diversifierons notre franchise de matières premières en ajoutant des contrats à terme sur l'énergie. Nous complèterons notre offre Repo afin de créer un véritable marché Repo européen d'ici juin 2026", avance notamment son directeur général Stéphane Boujnah.
Un dividende de 321,5 MEUR sera proposé lors de l'Assemblée générale annuelle du 20 mai 2026. Cela représente 50% du bénéfice net déclaré en 2025, conformément à la politique de dividendes d'Euronext, et une augmentation de 9,8% par rapport à 2024.
