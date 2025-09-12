Euronext va faire son entrée dans le CAC 40
En effet, au cours de son parcours en tant que société cotée, son chiffre d'affaires a plus que triplé, son EBITDA a plus que quadruplé, et sa capitalisation boursière est passée de 1,4 à 14,5 milliards d'euros.
'Depuis notre introduction en bourse, nous avons accéléré notre croissance grâce à des acquisitions stratégiques, à une expansion géographique et à une diversification', ajoute son directeur général et président du directoire Stéphane Boujnah.
Pour rappel, Euronext avait rejoint le SBF 120 en décembre 2014, puis le CAC Next 20 en juin 2021, suite à l'acquisition de Borsa Italiana. Son entrée dans le CAC 40 interviendra après la clôture le vendredi 19 septembre et sera effective à compter du lundi 22 septembre.
