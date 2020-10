Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext : un problème technique interrompt les transactions Reuters • 19/10/2020 à 10:31









EURONEXT: UN PROBLÈME TECHNIQUE INTERROMPT LES TRANSACTIONS PARIS (Reuters) - Toutes les transactions sur les produits cash et dérivés d'Euronext sont interrompues lundi en raison d'un problème technique, a annoncé l'opérateur de marché. Il précise que la réouverture sera précédée d'une période de préouverture de 15 minutes. (Marc Angrand)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +1.07%