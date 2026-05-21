Euronext soutenu par des propos favorables d'UBS

Euronext gagne 1,4% en milieu de séance et surperforme la tendance à Paris ( 0,3% sur le CAC 40), sur fond de propos favorables de la part d'UBS, qui remonte son objectif de cours sur le titre après la publication des trimestriels du groupe de Bourses paneuropéen, plus tôt dans la semaine.

UBS réaffirme sa recommandation sur Euronext à "achat", tout en relevant son objectif de cours de 168 EUR à 175 EUR, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 19% pour l'action, par rapport à son cours de clôture de la veille au soir.

Réagissant à sa publication de mardi soir, la banque suisse salue un 1er trimestre 2026 vigoureux pour Euronext, qui devrait, selon elle, entraîner une révision à la hausse d'environ 3% des consensus de bénéfice par action.

UBS s'attend aussi à ce que des volumes d'échanges d'actions au comptant importants et l'expansion de l'activité de CSD (dépositaire central de titres) génèrent de nouvelles révisions à la hausse dans les prochains mois.