Euronext salué pour un début d'exercice solide

L'action Euronext tient le haut du pavé parmi les composantes du CAC 40, s'adjugeant 4,8%, à 147 EUR, après avoir signé un début d'année solide avec une rentabilité améliorée, un 8e trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de ses revenus et un ratio d'endettement en forte amélioration. Meilleure que prévu, cette publication reçoit un accueil chaleureux d'ING et de Deutsche Bank, qui restent à l'achat sur le dossier.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe boursier paneuropéen a engrangé un bénéfice net ajusté en hausse de 17,7%, à 216,1 MEUR, et un EBITDA ajusté en progression de 16,7%, à 343,2 MEUR, faisant ressortir une marge de 64,9%, en amélioration de 80 points de base.

Un 8e trimestre de croissance à deux chiffres des revenus

Son chiffre d'affaires et ses revenus sous-jacents ont progressé de 15,3% pour s'établir à 528,5 MEUR, les activités non liées aux volumes ayant représenté 56% des revenus totaux et couvert près de 159% des charges opérationnelles hors amortissements.

Les services de conservation et de règlement-livraison ont continué de soutenir la croissance des activités post-marché, tandis que les revenus des marchés de capitaux et des solutions de données ont bénéficié du développement commercial, de l'intégration d'Admincontrol et d'Euronext Athènes, ainsi que de la résilience des marchés primaires.

Les activités liées aux volumes ont profité d'une forte volatilité des marchés. Les revenus des marchés actions ont bondi de 28,1%, soutenus par la progression des ETF et la dynamique du marché grec, tandis que les activités FICC ont été portées par la hausse des échanges sur les matières premières, les devises et les métaux précieux.

Un désendettement rapide

Euronext a par ailleurs indiqué avoir ramené son ratio d'endettement à 1,1 fois l'EBITDA ajusté à fin mars, à comparer à 1,5 fois à la fin de l'année 2025, dans la cible de son plan stratégique "Innovate for Growth 2027".

"Ce ratio se dirige rapidement vers le bas de la fourchette cible d'Euronext (1,0-2,0 fois), ce qui, selon nos prévisions, renforcera les anticipations de nouveaux retours de capital", estime ING, qui réaffirme sa recommandation "achat" et sa cible de 151 EUR sur le titre.

Selon la banque néerlandaise, ceci est conforme à sa modélisation d'une redistribution de capital d'environ 1,8 MdEUR sur les 24 prochains mois par le groupe, représentant environ 6% de sa capitalisation boursière chaque année.

Des résultats salués par Deutsche Bank

"Dans l'ensemble, Euronext a dévoilé de bons résultats", constate Deutsche Bank, pointant un BPA ajusté 8% au-dessus du consensus et un EBITDA ajusté supérieur de 6% aux attentes, avec une croissance des revenus forte et bien répartie au-delà des attentes ainsi qu'un contrôle des coûts solide.

La banque allemande souligne aussi que les économies de coûts semblent légèrement en avance sur leur objectif annuel réitéré, et estime que l'évolution favorable de l'endettement suggère de possibles rachats d'actions ou opérations de croissance externe au 2e semestre, malgré la saisonnalité au 2e trimestre.

"Dans l'ensemble, Euronext continue de tenir ses promesses et nous pensons que la valorisation est attractive à 14,8 fois le BPA 2027 et un ratio EV/EBIT 2027 de 11,6 fois", affirme en outre Deutsche Bank, qui réitère sa recommandation "achat", son statut de "top pick" ainsi que son objectif de cours de 170 EUR.