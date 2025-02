Euronext: S&P relève sa note de crédit information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Euronext annonce le relèvement par S&P de sa note de crédit de 'BBB+, perspective positive' à 'A-, perspective stable', reflétant l'achèvement de l'intégration de Borsa Italiana, le succès de l'expansion d'Euronext Clearing et la poursuite du désendettement.



'Nous avons poursuivi notre trajectoire de désendettement, passant de 3,2 fois la dette nette à l'EBITDA à la clôture de l'acquisition de Borsa Italiana, à 1,5 fois à la fin du troisième trimestre 2024', souligne ainsi Stéphane Boujnah.



'Dans l'intervalle, nous avons continué à restituer du capital à nos actionnaires, notamment par le biais de notre programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros, lancé en novembre 2024', poursuit le directeur général et président du directoire d'Euronext.





Valeurs associées EURONEXT 112,10 EUR Euronext Paris 0,00%