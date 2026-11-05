Euronext relève ses ambitions de rentabilité après un trimestre solide

Euronext a publié ce jeudi des résultats records au titre du troisième trimestre 2026, signant un dixième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres. Le chiffre d'affaires et les revenus de l'opérateur boursier paneuropéen ont bondi de 24,9 % sur un an, à 547,4 millions d'euros, portés par le dynamisme des activités de négociation, l'intégration d'Euronext Athènes et la diversification de ses métiers.

L'Ebitda ajusté a progressé de 31,6 %, à 364,2 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 66,5 %, en amélioration de 3,3 points. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 32 %, à 223,2 millions d'euros, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 2,21 euros, en hausse de 31,5 %.

Fort de cette performance et d'une maîtrise rigoureuse de ses dépenses, Euronext a abaissé sa prévision de charges opérationnelles pour 2026 à 760 millions d'euros, contre 770 millions précédemment.

Le groupe a également annoncé le lancement, à compter du 9 novembre, d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 350 millions d'euros, soit environ 2 % de son capital, témoignant de sa confiance dans ses perspectives de croissance.

Il y a peu, Euronext a annoncé son intention de nommer David Knibbe au poste de directeur général et de président du directoire lors de son assemblée générale du 20 mai 2027, en remplacement de Stéphane Boujnah, qui quittera ses fonctions à cette date. Actuellement directeur général du groupe d'assurance néerlandais NN Group, qu'il dirige depuis 2019, David Knibbe dispose d'une solide expérience dans la gestion d'activités réglementées et la transformation opérationnelle.

Basé à Paris, il aura pour mission de poursuivre le développement de l'opérateur boursier paneuropéen et de renforcer l'intégration des marchés de capitaux européens. Sa nomination reste soumise à l'approbation des autorités compétentes et des actionnaires du groupe.