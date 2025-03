Euronext: rachat du norvégien Admincontrol dans le SaaS information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 09:26









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé jeudi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition du norvégien Admincontrol pour un montant de 398 millions d'euros, une opération qui va lui permettre de renforcer son offre dans les logiciels en tant que services (SaaS).



L'opérateur boursier indique que ce rachat s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique 'Innovate for Growth 2027', qui vise à monter en puissance dans les offres 'SaaS' et les activité générant des revenus par abonnement.



Créé en 2005 à Oslo, Admincontrol propose des solutions de gouvernance et de collaboration à plus de 4000 clients, utilisées au total par environ 200.000 collaborateurs.



Grâce à une croissance à deux chiffres sur les cinq dernières années, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 39 millions d'euros l'an dernier, pour un Ebitda de 17 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 44%.



Dans un communiqué, Euronext explique que l'acquisition va lui permettre d'accroître sa présence dans les pays nordiques et au Royaume-Uni.



La transaction, qui sera financée à partir de la trésorerie disponible, devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre.





