Euronext, plus forte baisse du CAC 40, du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du 9 janvier 2026-

(AOF) - Euronext (-4% à 120,10 euros)

L'activité sur les marchés d'actions au comptant d'Euronext a nettement reculé en décembre, mais les volumes d'échanges ont augmenté sur l'ensemble de l'exercice 2025, montrent les derniers chiffres publiés hier soir par l'opérateur boursier paneuropéen. Le groupe indique que le volume moyen des transactions quotidiennes a baissé de 14%, à 2,1 millions, par rapport à novembre 2025 (2,4 millions) et de 9% par rapport à décembre 2024 (2,3 millions).

Points clés

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,6 Md€, répartis entre les transactions pour 34 %, la conservation & règlement-livraison pour 25 %, les services de cotation pour 14 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 7 %…

- Ambition de croissance fondée sur 1 socle et 3 piliers :

- numéro 1 européen des infrastructures de marché,

- renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions, extension des services de négociation & compensation, ;accélération des activités non-liées aux volumes ;

- Capital ouvert dont 23,44 % détenu par 5 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (8,04 %), Cassa Depositi e Prestiti (8,04 %), Federale participatie (5,31 %), Intesa San Paolo (1,54 %) et ABN Amro (0,52 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 10 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Innovate for growth 2027 » :

- renforcement des 3 points forts : présence sur toute la chaîne de valeur, capacités d’intégration, migration des centres de données à Bergame et des cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading, implantation des solutions de clearing, en forte hausse sur tous les marchés européens,

- contrôle des coûts compensant les investissements en développement,

- monétisation des données,

- allocation de capital répartie entre retour aux actionnaires et financement de la croissance, avec un levier de la dette maintenu entre 1 et 4,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2026 sur 2 piliers : réduction de l’empreinte carbone, et offre tournée vers une finance durable :

- élargissement de l’offre d’indices ESG et de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés....;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Visibilité des résultats et de l’activité supérieure à celle du marché via la montée en puissance (60 % du chiffre d’affaires à fin septembre) des activités non liées aux volumes de transactions -services de cotations, de données avancées et technologiques ;

- Maintien de la solidité financière : dette nette avec effet de levier ramené 1,5 à fin septembre

Défis

- Intégration au CAC 40 depuis le 22 septembre ;

- Evolution des relations avec Euroclear, centrale de règlement-livraison avec qui a été conclu un accord de collaboration stratégique ;

- Intégrations opérationnelles : la Bourse grecque Hellenic Exchange, après clôture , le 17 novembre, de l’offre publique d’échange, Admincontrol et Nordic Power Futures ;

- Réponse du marché au lancement des dérivés sur emprunts d’Etat des grands pays européens, du prospectus simplifié pour les introductions en Bourse et de la plateforme ETF Europe ;

- Après une hausse de 10,6 % des revenus au 3ème trimestre et de 12,6 % de l’excédent brut d’exploitation, objectif 2025 confirmation de l’ambition de « construire les fondations pour atteindre les objectifs 2027 », soit une hausse annuelle de + 5 %.du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation et des investissements entre 4 et 8 % des revenus ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,48 €, soit un taux de distribution de 50 % et nouveau programme de rachat d’actions de 25O M€, lancé le 18 novembre.