Euronext: plan de rachats d'actions, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 10:03

(CercleFinance.com) - L'action Euronext gagnait plus de 5% vendredi matin à la Bourse de Paris après que l'opérateur boursier a annoncé un plan de rachat d'actions de 200 millions d'euros sur un an.



Le groupe explique qu'il s'agit d'un moyen de distribuer des capitaux à ses actionnaires suite à la 'solide' génération de trésorerie et la 'rigoureuse' allocation de capital dont il a récemment fait preuve.



Dans un communiqué, l'opérateur des Bourses de Paris, Dublin, Lisbonne, Amsterdam, Bruxelles, Milan et Oslo fait état d'un chiffre d'affaires 'robuste' de 368,1 millions d'euros sur le deuxième trimestre, en baisse de 1,8% d'une année sur l'autre.



Euronext a par ailleurs vu son résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté reculer de 2,5% à 216,1 millions d'euros, tandis que sa marge opérationnelle s'est repliée à 58,7% contre 59,2% un an plus tôt.



Le résultat net a, lui, légèrement augmenté pour totaliser 120 millions d'euros sur le trimestre écoulé, contre 118,9 millions un an plus tôt.



L'action Euronext progressait de plus de 5% vendredi matin suite à ces annonces, donnant une capitalisation boursière de près de 7,3 milliards d'euros.