Euronext: net repli de l'activité cash en décembre

(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant d' Euronext a fortement baissé en décembre, même si elle affiche une petite hausse d'une année sur l'autre, montrent des données publiées jeudi par l'opérateur boursier.



A 2,31 millions, le volume moyen des transactions quotidiennes a ainsi chuté de 10% par rapport à novembre 2024, mais s'inscrit en légère progression de 1% en comparaison annuelle.



Les marchés d'actions européens ont connu une fin d'année plutôt favorable, mais l'instabilité politique en France et le changement de ton de la Fed ont incité les investisseurs faire preuve de prudence dans leurs initatives.



A l'inverse, la tendance en décembre 2023 avait été soutenue par l'approche plus accommodante des banques centrales, à commencer par la BCE qui s'était engagée à assouplir sa politique monétaire pendant l'hiver dernier.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024 le volume moyen quotidien sur les marchés 'cash' d'Euronext s'inscrit en baisse de 4% à 2,45 millions.



En ce qui concerne les marchés dérivés (options et 'futures' sur actions, indices et matière premières), les volumes ont chuté de 19,4% à 524.685 lots par jour le mois dernier en comparaison de novembre.





