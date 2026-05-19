Euronext-Le T1 dépasse les attentes avec le trading et l'acquisition de la Bourse d'Athènes

Euronext ENX.PA a fait état mardi d'un bénéfice au premier trimestre supérieur aux attentes et d'une croissance à deux chiffres, portée par des activités de trading plus soutenues et l'acquisition de la Bourse d'Athènes.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté de l'opérateur boursier a grimpé de 16,7% a 343,2 millions d'euros au premier trimestre, dépassant les 324,5 millions attendus par les analystes dans un consensus compilé par Euronext.

"Notre activité sur les marchés primaires a réalisé son meilleur premier trimestre depuis trois ans, malgré une forte volatilité des marchés", a déclaré le directeur général Stéphane Boujnah dans un communiqué, ajoutant que l'introduction en bourse de Czechoslovak Group CSG.AS avait été un facteur déterminant.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Mateusz Rabiega, édité par Benoit Van Overstraeten)