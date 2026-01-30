 Aller au contenu principal
Euronext lance une suite de solutions Admincontrol en France
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:40

Euronext annonce étendre son offre SaaS (Software-as-a-Service) en France avec le lancement des solutions avancées de gouvernance et de collaboration sécurisée d'Admincontrol pour les entreprises françaises.


Le groupe de Bourses paneuropéen précise que cette suite de gouvernance d'Admincontrol comprend trois produits conçus pour répondre aux besoins des conseils d'administration et des équipes exécutives.

En premier lieu, une plateforme sécurisée et conviviale permet d'organiser des réunions du conseil, partager des documents confidentiels et faciliter une communication fluide entre les administrateurs.

Récemment ajouté à l'offre de gouvernance d'Euronext, un outil prend en charge les évaluations annuelles du conseil, recommandées à toutes les sociétés cotées afin d'assurer les meilleures pratiques et la conformité réglementaire.

Enfin, un disque partagé hautement sécurisé pour les processus de due diligence, essentiel pour les IPO, les fusions et acquisitions et autres transactions, permet l'échange confidentiel de documents et la collaboration.

Selon Euronext, le lancement de cette suite permettra l'augmentation de ses revenus basés sur les abonnements via Euronext Corporate Solutions, comme annoncé dans son plan stratégique "Innovate for Growth 2027".

