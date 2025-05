Euronext: lance une émission d'OCEANEs pour 425 ME information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Euronext annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à échéance 2032 convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes de la Société (OCEANEs) par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement pour un montant nominal de 425 millions d'euros.



Les Obligations seront émises d'une valeur nominale de 100 000 E chacune. Elles seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'Euronext et devraient être assorties d'un coupon fixe à un taux compris entre 1,5 % et 2,0 % l'an.



'Le produit net du placement sera utilisé par la Société pour le remboursement d'une partie de ce financement provisoire et pour les besoins généraux de l'entreprise' précise le groupe dans son communiqué.





