Euronext lance un hub européen pour renforcer la filière aérospatiale et la défense
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 10:10
Stéphane Boujnah, CEO de Euronext, explique que ce dispositif 'connecte efficacement les besoins de financement aux capacités d'investissement' pour des PME devant accélérer innovation et production. Cette initiative s'inscrit dans un ensemble d'actions lancées en 2025 pour renforcer l'autonomie stratégique européenne, incluant indices thématiques, label European Defence Bond et futur programme IPOready Defence prévu en 2026.
Le hub accompagnera les entreprises de la supply chain dans leur montée en puissance grâce à un coaching structuré et des échanges avec institutions, investisseurs et acteurs industriels. Les premiers membres annoncés comptent notamment Almae Technologies, Umbra Group et Valvitalia.
Valeurs associées
|128,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,47%
A lire aussi
-
Le Premier ministre français Sébastien Lecornu estime lundi qu'il y a toujours une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le budget 2026, malgré le rejet vendredi par les députés de la partie "recettes" dudit budget. "Il y a toujours une majorité à l'Assemblée ... Lire la suite
-
Deux victoires et une défaite : le XV de France a conclu sa tournée d'automne par une note positive contre l'Australie (48-33) samedi sans pour autant complètement rassurer à un peu plus de deux mois du Tournoi des Six Nations, qu'il n'abordera pas en pleine confiance. ... Lire la suite
-
Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en novembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, alors que les entreprises perdent espoir de voir l'économie allemande se redresser après deux années de contraction. Son indice ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer