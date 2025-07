Euronext: l'expansion s'accélère sur les marchés 'repo' information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé mardi lancement de la première phase d'une stratégie pluriannuelle visant à étendre l'accès aux marchés européens de financement sécurisé.



Le projet, baptisé 'Repo Expansion Initiative', s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 'Innovate for Growth 2027' que l'opérateur boursier avait dévoilé en novembre 2024.



Il vise, d'après le groupe, à établir une infrastructure post-marché paneuropéenne 'pleinement intégrée'.



Face aux évolutions structurelles du marché mondial des opérations de pension ('repo'), les émetteurs exigent maintenant plus que d'avoir simplement accès aux plateformes de financement, explique Euronext.



Ceux-ci recherchent aussi des solutions efficaces pour optimiser leur capital, réduire leurs coûts, simplifier leurs opérations et respecter les exigences réglementaires, ajoute-t-il.



Fort de plus de 25 ans d'expérience en tant que contrepartie centrale (CCP) majeure pour les repos sur les obligations italiennes, Euronext dit vouloir se positionner comme un acteur 'clé' pour devenir la chambre de compensation de référence en Europe.



Avec 'Repo Foundation', Euronext va désormais proposer la compensation des repos sur les obligations d'Etat espagnoles, portugaises et irlandaises, en complément de son offre italienne actuelle.



A compter du troisième trimestre 2025, cette couverture s'étendra aux obligations d'Etat françaises, allemandes, néerlandaises et belges, ainsi qu'aux émissions supranationales en euros.



Au quatrième trimestre 2025, ce sont les obligations autrichiennes et finlandaises qui seront intégrées, bouclant ainsi la première phase d'expansion sur les collatéraux souverains.



Afin d'élargit encore la participation, un modèle d'accès sponsorisé sera mis en place au deuxième trimestre 2026, avec l'objectif de permettre fonds d'investissement d'utiliser la compensation des repos sans être membres directs.



D'ici au troisième trimestre 2026, l'ensemble des fonctionnalités de la Repo Expansion Initiative devraient ainsi être déployés.



Enfin, Euronext prévoit d'introduire un nouveau modèle d'agent tripartite (TPA) d'ici à 2026, d'abord en ayant recours à Euroclear à partir du troisième trimestre 2025 puis à Clearstream au quatrième trimestre.





