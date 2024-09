Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Euronext: l'activité cash stable au mois d'août information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 10:08









(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant d'Euronext est restée globalement stable en août, un mois qui s'est pourtant caractérisé par une brusque regain de volatilité sur les Bourses mondiales, montrent des données publiées lundi hier par l'opérateur.



Sur ses marchés 'cash', le volume moyen quotidien est resté inchangé ou presque par rapport à août 2023, à 2.141.743 ordres, mais a reculé de 3% par rapport à juillet 2024.



Sur l'ensemble du mois d'août, le volume total des transactions s'inscrit toutefois en baisse de 4% d'une année sur l'autre et en repli de 8% en rythme séquentiel, c'est-à-dire par rapport à juillet 2023.



Concernant les introduction en Bourse, Euronext dit avoir comptabilisé quatre opérations le mois dernier, contre six le mois précédent et huit sur le même mois de 2023.



Suite à ces annonces, l'action Euronext évoluait peu (+0,1%) mardi matin à la Bourse de Paris.





