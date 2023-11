Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: l'activité cash recule, mais l'obligataire brille information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant d'Euronext a de nouveau baissé en octobre, mais fortement augmenté du côté des instruments à revenu fixe, à en croire des données publiées par l'opérateur boursier.



S'agissant des marchés 'cash', le volume moyen des transactions quotidiennes a baissé de 20% par rapport à octobre 2022, atteignant 2,38 millions le mois dernier, tout en affichant une petite progression de 2% par rapport au mois de septembre.



Dans un communiqué, Euronext souligne toutefois que les volumes de trading sur ses marchés de produits à revenu fixe ont continué à 'très bien performer'.



Sur sa plateforme obligataire MTS Cash, le volume moyen quotidien a ainsi bondi de 76% par rapport à octobre 2022, à 27,83 millions de transactions, soit un plus haut en près de deux ans.



Sur MTS Repo, son système de négociation de taux d'intérêt de négociant à négociant, le volume moyen quotidien a grimpé de 27% en termes ajustés par rapport à octobre 2022, représentant un pic d'activité depuis mars 2020.



Le marché des entrée en Bourse reste, lui, particulièrement déprimé, avec seulement deux nouvelles introductions sur les places d'Euronext en octobre, contre six en septembre et en octobre 2022.





