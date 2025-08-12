 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Euronext: hausse des volumes sur les marchés cash en juillet
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 09:36

(Zonebourse.com) - Les volumes d'échanges sur les marchés européens au comptant d' Euronext ont augmenté de 11% en juillet par rapport à la même période de 2024, selon les derniers chiffres publiés lundi soir par l'opérateur boursier.

Sur un mois, c'est-à-dire par rapport à juin 2025, les volumes quotidiens moyens sur les marchés cash se sont toutefois contractés de 1% à 2,47 millions de transactions, précise Euronext dans un communiqué.

Sur les sept premiers mois de l'année, pourtant marqués par un moindre nombre de jours ouvrés, le volume quotidien moyen s'établit à 2,92 millions de transactions, soit 22% de plus qu'au cours de la même période de 2024.

L'activité sur dérivés, essentiellement constituée par des options sur actions, a néanmoins reculé de 12,9% d'un mois sur l'autre et affiche un repli de 20,2% par rapport à juillet 2024.

