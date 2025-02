Euronext: hausse de près de 20% du BPA ajusté en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Euronext dévoile un résultat net ajusté de 682,5 millions d'euros (+16,7%) au titre de 2024, soit 6,59 euros par action (+19,6%), ainsi qu'un EBITDA ajusté de près de 1,01 milliard d'euros (+16,4%), soit une marge de 61,9% (+3,3 points).



Le chiffre d'affaires du groupe de Bourses paneuropéen a augmenté de 10,3% à près de 1,63 milliard d'euros, tiré en particulier par des croissances de 14,2% dans les activités de trading, et de 19% dans les activités de compensation.



Un dividende en augmentation de 14% à 292,8 millions d'euros sera proposé à l'AG du 15 mai au titre de l'exercice écoulé, représentant 50% du résultat net publié en 2024, en ligne avec la politique de dividende d'Euronext.



'En 2025, nous construisons les bases pour atteindre nos objectifs de croissance de 2027 et nous investissons pour innover au service de la croissance', affirme son directeur général et président du directoire Stéphane Boujnah.





