Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext finalise l'acquisition du dépositaire danois VP Securities Reuters • 04/08/2020 à 11:19









EURONEXT FINALISE L'ACQUISITION DU DÉPOSITAIRE DANOIS VP SECURITIES PARIS (Reuters) - Euronext a annoncé mardi avoir finalisé le rachat du dépositaire central de titres danois VP Securities. L'opérateur boursier, qui a également annoncé la nomination de Maria Hjorth au poste de directrice générale de VP Securities, renforce ainsi son assise nordique après le rachat de la Bourse d'Oslo en juin 2019 et de la Bourse scandinave d'électricité Nord Pool en janvier dernier. L'offre avait été lancée le 23 avril dernier. (Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -1.26%