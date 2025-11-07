Euronext demeure la valeur préférée de Jefferies sur les marchés européens
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 15:09
Jefferies souligne dans son étude du jour qu' Euronext a enregistré un EBITDA ajusté supérieur de 3 % aux prévisions (277 MEUR), grâce à des revenus conformes aux attentes et à des coûts en baisse de 5 %.
L'analyste estime que cette amélioration des coûts est imputable aux activités courantes, les prévisions pour l'exercice (incluant Admincontrol) étant ramenées à 673 MEUR (contre 684 MEUR précédemment).
'La société lance également un nouveau programme de rachat d'actions de 250 MEUR (2 % de la capitalisation boursière ; finalisation prévue fin du 1er trimestre 2026), soutenu par un désendettement rapide (ratio déjà ramené à 1,5x)' indique le bureau d'analyse.
Euronext demeure la valeur préférée de Jefferies sur les marchés européens, avec un potentiel de révision à la hausse du BPA et d'une revalorisation du multiple.
Valeurs associées
|125,8000 EUR
|Euronext Paris
|+3,11%
