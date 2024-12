Euronext: confirme sa position de leader européen information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Euronext confirme sa position de leader européen des marchés primaires, avec plus de 1 800 émetteurs représentant une capitalisation boursière agrégée de 6 000 milliards d'euros sur une seule plateforme boursière couvrant sept pays.



Euronext est le leader incontesté pour la cotation et le financement des entreprises européennes et internationales sur les marchés européens.



Le groupe rapporte que 53 nouvelles cotations d'actions ont été introduite sur Euronext en 2024, représentant un tiers des activités de cotation en Europe, avec 3,9 milliards d'euros de nouveaux capitaux levés, en hausse de 55 % par rapport à 2023.



Par ailleurs, Euronext a enregistré plus de 14 700 nouvelles émissions obligataires en 2024 - un record historique.



'En 2025, notre franchise sera encore plus solide et attirera un nombre croissant d'entreprises à se coter sur le marché le plus liquide d'Europe', a assuré Stéphane Boujnah, p.-d.g. et président du directoire d'Euronext.





