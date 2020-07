Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext-CA de €210,7 mlns au T2, Ebitda de €125,4 mlns Reuters • 29/07/2020 à 18:08









29 juillet (Reuters) - Euronext ENX.PA a publié mercredi les résultats suivants: * CA AU T2 DE 210,7 MILLIONS DEUROS CONTRE 159,0 MILLIONS IL Y A UN AN * EBITDA AU T2 DE 125,4 MILLIONS D'EUROS CONTRE 98,1 MILLIONS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T2 DE 82,1 MILLIONS D'EUROS CONTRE 53,4 MILLIONS IL Y A UN AN * BPA AJUSTÉ AU T2 DE 1,23 EURO CONTRE 0,93 EURO IL Y A UN AN * CASH FLOW NET DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES AU T2 DE 80,6 MILLIONS D'EUROS CONTRE 39,5 MILLIONS IL Y A UN AN * AU TOTAL, 392,6 MILLIARDS D'EUROS DE CAPITAUX PROPRES ET DE DETTE ONT ÉTÉ LEVÉS SUR EURONEXT AU T2, CONTRE 349,4 MILLIARDS D'EUROS IL Y A UN AN * BON DÉPART AU T3 POUR NOTRE STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION EN COURS - DIRECTEUR GÉNÉRAL STÉPHANE BOUJNAH * EURONEXT CONFIRME SES OBJECTIFS DE COÛTS POUR 2020 TPour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +0.48%