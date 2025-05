Euronext: BNPA ajusté en hausse de 14% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Euronext dévoile un BNPA ajusté en hausse de 13,9% à 1,80 euro au titre du premier trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté en croissance de 17% à 294,1 millions d'euros, soit une marge correspondante en amélioration de 1,6 point à 64,1%.



A 458,5 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de Bourses a augmenté de 14,1% (+12,9% en données comparables), et a comporté 57% de revenus non liés aux volumes, couvrant 158% de ses charges opérationnelles sous-jacentes hors D&A.



'Nous avons réalisé un chiffre d'affaires record grâce aux premiers succès des initiatives stratégiques, à la croissance des revenus non lié aux volumes et à la volatilité exceptionnelle des activités de trading et de compensation', souligne Stéphane Boujnah.



'Avec ce solide premier trimestre 2025, nous démontrons notre capacité à innover en avance sur la courbe, en ouvrant la voie à un marché européen des capitaux plus fort, plus innovant et plus compétitif', poursuit le directeur général et président du directoire d'Euronext.





