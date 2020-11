Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: basculement déclenché avec succès sur le segment "Warrants & Certificates" Reuters • 02/11/2020 à 16:43









2 novembre (Reuters) - EURONEXT NV ENX.PA : * INFORME QU'UN BASCULEMENT A ÉTÉ DÉCLENCHÉ AVEC SUCCÈS SUR LE SEGMENT DES "WARRANTS AND CERTIFICATES" * LES OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS AU COMPTANT, LES TITRES À REVENU FIXE ET LES DÉRIVÉS NE SONT PAS CONCERNÉES : LES MARCHÉS SONT OUVERTS COMME D'HABITUDE * LE SEGMENT "WARRANTS AND CERTIFICATES" EST EN COURS DE RÉOUVERTURE * LES INSTRUMENTS NÉGOCIÉS SUR LE SEGMENT DES "WARRANTS ET CERTIFICATES" ONT ÉTÉ ARRÊTÉS À 15H40 CEST, SELON LA PROCÉDURE NORMALE * LA PHASE D'APPEL COMMENCERA À 16H30 CEST POUR UNE RÉOUVERTURE À 16H45 CEST Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -0.50%