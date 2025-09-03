Euronext annonce le rachat de 101.000 actions

Euronext NV ENX.PA :
* RACHAT DE 101 000 ACTIONS DANS LE CADRE DU PLAN D'INCITATION
* PROGRAMME DE RACHAT DU 4 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2025
Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA
(Rédaction de Gdansk)
|138,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,65%
