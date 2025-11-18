 Aller au contenu principal
Euronext annonce le lancement réussi d'une émission obligataire de 600 ME
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 18:28

Euronext annonce le lancement réussi d'une émission obligataire senior non garantie à taux fixe RegS d'un montant de 600 millions d'euros et d'une durée de 3 ans, avec un coupon annuel de 2,625 %.

Les obligations sont notées ' A- ' par S&P. Euronext N.V. est notée ' A-, perspective stable ' par S&P depuis le 3 février 2025.

Le carnet d'ordres a atteint un montant de plus de 3 milliards d'euros et a été sursouscrit plus de 5 fois.

Le produit de l'émission sera utilisé à des fins générales conformément à la stratégie d'Euronext, notamment pour refinancer la dette existante.

'Le succès de cette opération reflète le solide profil de crédit d'Euronext et témoigne de la forte confiance des investisseurs dans la stratégie d'Euronext' indique la direction.

Valeurs associées

EURONEXT
127,6000 EUR Euronext Paris +1,27%
