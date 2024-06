Euronext Amsterdam va changer de directeur général

(AOF) - Euronext a annoncé que le conseil de surveillance d'Euronext N.V. avait nommé René van Vlerken en tant que directeur général d'Euronext Amsterdam et membre du directoire d'Euronext N.V. à compter du 1er septembre 2024. Cette annonce fait suite à la décision de Simone Huis in 't Veld de démissionner de son poste afin de poursuivre de nouveaux projets. René van Vlerken, est actuellement responsable de la cotation pour les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Europe centrale et orientale chez Euronext.

