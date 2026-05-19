Euronext améliore sa rentabilité au premier trimestre

L'opérateur boursier paneuropéen a signé un début d'année solide avec un huitième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, porté par la vigueur des activités de trading, de compensation et par la contribution de la Bourse d'Athènes.

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires et les revenus sous-jacents de l'opérateur boursier paneuropéen ont progressé de 15,3%, à 528,5 millions d'euros. Les activités non liées aux volumes ont représenté 56% des revenus totaux et couvert près de 159% des charges opérationnelles hors amortissements.

Les services de conservation et de règlement-livraison ont continué de soutenir la croissance des activités post-marché, tandis que les revenus des marchés de capitaux et des solutions de données ont bénéficié du développement commercial, de l'intégration d'Admincontrol et d'Euronext Athènes ainsi que de la résilience des marchés primaires.

Les activités liées aux volumes ont profité d'une forte volatilité des marchés. Les revenus des marchés actions ont bondi de 28,1%, soutenus par la progression des ETF et la dynamique du marché grec, tandis que les activités FICC ont été portées par la hausse des échanges sur les matières premières, les devises et les métaux précieux.

L'Ebitda ajusté a progressé de 16,7%, à 343,2 MEUR, faisant ressortir une marge de 64,9%. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 216,1 MEUR, en hausse de 17,7%.

Euronext a par ailleurs indiqué avoir ramené son ratio d'endettement à 1,1 fois l'Ebitda ajusté à fin mars, dans la cible de son plan stratégique "Innovate for Growth 2027".

Le groupe a également procédé au remboursement anticipé d'une obligation de 385,5 MEUR liée à l'acquisition de Borsa Italiana.