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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Euronext affiche un CA annuel en hausse à Eur 1,47 Mds
information fournie par Reuters09/02/2023 à 18:20

9 février (Reuters) - Euronext NV ENX.PA :

* CA ANNUEL EUR 1,42 MDS VERSUS EUR 1,30 MDS IL Y A UN AN

* EBITDA AJUSTÉ ANNUEL EUR 861,6 MLNS VERSUS EUR 860,2 MLNS SELON LE CONSENSUS FOURNI PAR L'ENTREPRISE

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ ANNUEL (PART DU GROUPE) EUR 555,3 MLNS VERSUS EUR 525,5 MLNS IL Y A UN AN

* VA PROPOSER UN DIVIDENDE DE EUR 2,22 POUR L'EXERCICE 2022

* LA DETTE NETTE SUR L'EBITDA PUBLIÉ ÉTAIT DE 2,6X À FIN 2022 ET LA DETTE NETTE SUR L'EBITDA AJUSTÉ DE 2,4X

* POUR 2023 S'ATTEND À CE QUE SES DÉPENSES SOUS-JACENTES HORS D&A SOIENT D'ENVIRON 630 MILLIONS D'EUROS

* SYNERGIES RELATIVES À L'ACQUISITION DE BORSA ITALIANA : EUR 34,1 MILLION DE SYNERGIES ANNUELLES RUN-RATE CUMULÉES RÉALISÉES À LA FIN DU 4E TRIMESTRE 2022

* AMÉLIORE SES SYNERGIES ANNUELLES AVANT IMPÔT ATTENDUES POUR 2024 LIÉES À L'INTÉGRATION DE BORSA ITALIANA DE EUR 15 MILLION À EUR 115 MILLION

* EN 2023 ATTEND MAINTENIR POUR LE CASH TRADING UNE PART DE MARCHÉ MOYENNE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 63%, ET UNE CAPTURE DE REVENUS D'ENVIRON 0,52 BP SUITE À LA MIGRATION DES CASH MARKETS DE BORSA ITALIANA VERS OPTIQ

* PRÉVOIT DE LIVRER D'ICI FIN 2023 ENVIRON 70 MILLIONS D'EUROS DE SYNERGIES CIBLÉES DANS LE CADRE DU PLAN STRATÉGIQUE "GROWTH FOR IMPACT 2024"

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA

(Gdansk Newsroom)

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