Euronext: acquisition des activités d'Acupay

(CercleFinance.com) - Euronext annonce l'acquisition de la quasi-totalité des activités d'Acupay Group, présenté comme un leader mondial de l'information financière, des opérations sur titres, des allégements fiscaux transfrontaliers et du traitement des valeurs mobilières.



Sa solution propriétaire unique, qui relie les courtiers et les banques aux émetteurs de titres, permet aux banques dépositaires de préparer électroniquement des certificats fiscaux et aux investisseurs de gérer efficacement l'impact de la retenue à la source transfrontalière.



Cette acquisition, entièrement financée par les liquidités existantes, élargira l'offre de services d'Euronext Securities aux investisseurs et aux émetteurs, tout en renforçant les flux de revenus non liés aux volumes d'Euronext.





