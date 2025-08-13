Euronet Worldwide se replie sur son projet d'émission d'obligations convertibles pour 850 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la société de traitement des paiements Euronet Worldwide EEFT.O chutent de 5,2 % à 90 dollars avant l'ouverture du marché ** EEFT annonce un projet de placement privé de 850 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030

** EEFT, basée à Leawood, Kansas, prévoit d'utiliser le produit de ce placement pour rembourser sa dette

** Dans le cadre de l'offre, EEFT prévoit d'utiliser les liquidités disponibles pour racheter jusqu'à 175 millions de dollars de ses actions et pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution

** Avec 41 millions d'actions en circulation, EEFT a une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars

** 8 courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 130 dollars - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action EEFT était en baisse de 7,7 % depuis le début de l'année