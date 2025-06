Euromobiliare sort un fonds actions indiennes avec Franklin Templeton

La société de gestion italienne Euromobiliare AM SGR s’est associée à Franklin Templeton pour créer le fonds Euromobiliare Franklin Step In India Equity. Cela est le fruit d’un partenariat stratégique noué entre les deux sociétés de gestion en 2023. Le fonds, créé par Euromobiliare AM, est géré par Franklin Templeton International Services. Il est investi dans des actions d’entreprises basées en Inde. Le fonds sera lancé avec une exposition initiale de 20?% aux actions indiennes. Cette part sera augmentée progressivement et pourra représenter la totalité des actifs à terme. Le fonds pourra aussi investir dans des obligations et du monétaire.