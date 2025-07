Integral E : où en est le tout premier avion électrique français ?

Le biplace est développé à Toulouse par l'entreprise Aura Aero.

Un Integral E en vol, à Toulouse, en 2025 ( AFP / ED JONES )

La jeune entreprise française Aura Aero poursuit les vols d'essai de son avion biplace 100% électrique, avec pour objectif d'en faire le premier en France à obtenir sa certification fin 2026.

Cet appareil baptisé Integral E "est en stade de développement", a expliqué Fabien Raison, directeur des opérations de la société Aura Aero, en marge d'un de ces vols réalisé mardi à l'aéroport de Toulouse-Francazal à Cugnaux (Haute-Garonne). L'Integral E a un avion de formation, destiné notamment aux aeroclubs et aux écoles de pilotage.

"L'avion a une trentaine d'heures de vol. Tout se passe très bien, on a commencé à faire quelques petites figures de voltige, puisqu'il va servir à la formation des pilotes professionnels et aussi pour faire du remorquage ou pour de l'aéroclub. On va rentrer dans une phase de certification d'ici la fin de l'année et on espère certifier l'avion pour fin 2026", ajoute-t-il. L'entreprise a aussi "lancé la fabrication en série, on a à peu près un avion par mois", note encore M. Raison.

Vol sans bruit

En outre, pour lui, "les enjeux d'industrialisation sont en partie résolus, parce que l'avion électrique est un dérivé de l'avion thermique (...), ce qui nous facilite grandement les ouvertures de domaines de vol, les modifications sur avion, puisqu'on connaît son aérodynamique ou ses qualités de vol".

Après, "il faudra assurer la montée en cadence, mais comme l'avion est commun déjà avec la version thermique, ça sera beaucoup plus facile", poursuit-il. Selon M. Raison, outre un prix de l'heure de vol sensiblement plus bas que celui d'un avion thermique, l'Integrale E est aussi beaucoup moins bruyant en vol. "Au sol, le niveau sonore est un peu moindre, mais ce n'est pas flagrant. Par contre, en vol, c'est extrêmement flagrant: l'avion électrique ne fait pas de bruit", assure-t-il. Selon Aura Aero, l'appareil dispose d'une autonomie de vol d'une heure, avec une capacité de recharge rapide en 30 minutes.

Sur la scène internationale, d'autres projets sont en développement dont l'avion hybride-électrique ES-30, conçu par la start-up suédoise Heart Aerospace. Le constructeur scandinave vise une certification d'ici la fin de la décennie pour son aéronef de 30 places. Selon Heart Aerospace, le ES-30 serait capable de couvrir 200km en mode 100% électrique, et 800km en mode hybride.