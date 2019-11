EUROLAND CORPORATE : Euroland Corporate : Succès de son forum dédié à ses clients émetteurs Small /Mid caps - Plus de 300 rencontres investisseurs organisées

21 novembre 2019. Le 20 novembre dernier, Euroland Corporate a tenu à Paris la 9ème édition de sa Journée Small & Mid Caps au cours de laquelle 27 entreprises françaises cotées en bourse et engagées sur des secteurs variés (ESN, logiciel, médias, industrie, digital, ...) ont eu l'opportunité de rencontrer plus de 80 investisseurs institutionnels.

A cette occasion, près de 300 rendez-vous ont été organisés sous forme de one to one ou en one to few, permettant aux gérants présents d'approfondir leur connaissance des entreprises ou d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement.

« Nous sommes heureux d'avoir mis, cette année encore, les Small et MidCaps à l'honneur. Cet univers recèle de nombreuses pépites dont le potentiel mérite tout l'intérêt des investisseurs. La qualité des entreprises présentes et la forte mobilisation des gérants pour cette 9ème édition en aura été une belle illustration. Ainsi, années après années, nous sommes fiers d'avoir fait de cet événement un rendez-vous incontournable pour les Small et Midcaps les plus prometteuses. Rendez-vous l'an prochain pour notre dixième anniversaire ! » a déclaré Julia Bridger, Associée d'Euroland Corporate.

Liste des sociétés participantes :

Anevia, Bio Uv Group, Cogra, Delfingen, Easyvista, Global Ecopower, I.ceram, Infotel, Lexibook, Lucibel, Micropole, Microwave Vision Group, OL Groupe Ordissimo, Paragon ID, Planet Media, Qwamplify, Reworld Media, SES Imagotag, Streamwide, Sword Group, Ucar, Vente-Unique.com, Visiativ, Wallix, Xilam et Ymagis.

A propos d'Euroland Corporate

Euroland Corporate accompagne les entreprises de croissance et leurs actionnaires financiers lors d'opérations financières telles que : levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition ou cession, recomposition de capital (OBO, LBO...).

Fort de 15 années d'expérience, de très nombreuses opérations réalisées et d'une équipe expérimentée, Euroland Corporate intervient comme le Conseil des PME - ETI, cotées ou non cotées, principalement en France.

Doté d'un savoir-faire reconnu sur les marchés boursiers, avec notamment la place d'acteur de référence en tant que Listing Sponsor sur le marché Euronext Growth de Euronext, Euroland Corporate vous accompagne tout au long de votre parcours boursier et sur l'ensemble de vos projets de financement.

Focalisé sur la réussite de nos missions et l'atteinte des objectifs fixés, nos équipes mettent en œuvre leur expertise en ingénierie financière pour satisfaire nos clients et les accompagner dans la durée.

Euroland Corporate est une entreprise indépendante, principalement détenue par ses dirigeants.