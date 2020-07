EUROLAND CORPORATE : EuroLand Corporate: Conseil de la société Energisme pour la réalisation de son introduction en bourse sur Euronext Growth - 1ère IPO post confinement

EuroLand Corporate a conseillé la société ENERGISME dans la réalisation de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.

Malgré le contexte sanitaire et l'arrêt des IPO en France depuis la mi-mars, cette introduction en bourse a suscité un très vif intérêt notamment de la part des investisseurs institutionnels français et internationaux, avec une demande de près de 23,85M€. Les particuliers ont également plébiscité l'opération avec une demande de plus de 3,7 Me, portant la demande totale de l'opération à plus de 27,5 Me soit une sursouscription de 3,45 fois.

L'opération a permis à la société de réaliser une augmentation de capital de 7,99M€ qui vont permettre à Energisme d'accélérer le déploiement de la plateforme en direct et via leurs partenaires.

EuroLand Corporate a conseillé Energisme dans la réalisation de cette introduction sur Euronext Growth. Mainfisrt est intervenu comme Chef de file dans le cadre de l'opération.

« Nous sommes très fiers de cette opération. Au-delà de la proposition de valeur répondant à des enjeux majeurs de performance énergétique, et de la robustesse de la plateforme développée, la qualité des managers d'Energisme a fortement contribué au succès de l'opération. L'introduction en bourse a été lancée durant une période complexe, nécessitant innovation et agilité dans l'ensemble du déroulé. Une IPO en mode digital, une première ! » déclare Nisa Benaddi

