EUROLAND CORPORATE : Conseil de Visiativ dans la réalisation avec succès d'une augmentation de capital par émission d'ABSA pour un montant de 7 millions d'euros

EuroLand Corporate a conseillé et accompagné Visiativ dans la réalisation d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions avec bons de souscription attachés (ABSA),

L'opération, qui a permis à Visiativ de renforcer ses fonds propres à hauteur de 7 millions d'euros, a été réalisée à un cours de 20 € par ABSA, soit une prime de 0,50% par rapport au cours de clôture au moment du lancement de l'opération, le 24 mai 2021.

A l'issue de l'augmentation de de capital, et avant exercice potentiel des BSA attachés aux actions nouvelles, Alliativ, holding regroupant les fondateurs et principaux managers, détient 43,11% du capital et 51,56% des droits de vote.

EuroLand Corporate est fier d'être au côté de Visiativ depuis 2016.

A propos d'EuroLand Corporate :

Présent depuis 20 ans, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession, et recomposition du capital. Plusieurs fois classé, Euroland Corporate se hisse à la 6ème position du classement CF News 2020 des banques d'affaires dans la catégorie Smid Cap (50 - 250 M€), avec 14 opérations boursières pour l'année.

En 2020, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants de 50 small et mids caps cotées. Depuis sa création EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 80 opérations de levées de capitaux propres et 25 opérations de levées de dettes.

