 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Euroland Corporate abaisse son objectif de cours sur Tikehau Capital
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 16:20

Ajouter Boursorama à vos sources

Euroland Corporate réaffirme sa recommandation "achat" sur Tikehau Capital, mais abaisse son objectif de cours de 25,9 EUR à 24,9 EUR, revenant sur le point d'activité du groupe de gestion d'actifs et d'investissement au titre du 3e trimestre, publié la semaine passée.

Tikehau Capital a affiché des encours sous gestion de 51,7 MdsEUR à fin septembre, dont 42,5 MdsEUR générant des commissions de gestion. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le groupe a enregistré une collecte nette de 2,2 MdsEUR, dont 0,5 MdEUR au 3e trimestre.

Pour le dernier trimestre de l'exercice, Tikehau Capital anticipe une accélération de son activité, avec une collecte nette attendue entre 1,5 et 2 MdsEUR, portée notamment par les stratégies de capital-investissement. Ses encours sous gestion devraient ainsi atteindre entre 52 et 52,5 MdsEUR à fin 2026.

"Sur le plan de la rentabilité, le discours s'est toutefois montré plus prudent", précise cependant le bureau d'études, rappelant que "la direction a indiqué que les conditions n'étaient plus réunies pour atteindre ses objectifs 2026 de résultat net et de ROE".

Concernant ses propres estimations pour 2026, Euroland revoit à la baisse sa prévision d'encours générant des commissions, de 48,4 à 44 MdsEUR, ainsi que son estimation de commissions de gestion, de 412 à 387 MEUR. Il ajuste également légèrement sa prévision de FRE, de 177,3 à 175,5 MEUR.

Du côté du portefeuille d'investissements, il abaisse son estimation de revenus réalisés à 326,9 MEUR (contre 517,5 MEUR). Au total, ces révisions le conduisent à ramener sa prévision de résultat net part du groupe pour 2026 à 299 MEUR, contre 498,8 MEUR auparavant.

Valeurs associées

TIKEHAU CAPITAL
15,400 EUR Euronext Paris -3,27%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/10/2026 à 16:20:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,68 -0,39%
CAC 40
7 847,32 +0,83%
Or
4 010,98 -0,06%
EUR/USD SPOT
1,11645 -0,09%
TOTALENERGIES
83,84 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank