Euroland Corporate abaisse son objectif de cours sur Tikehau Capital

Euroland Corporate réaffirme sa recommandation "achat" sur Tikehau Capital, mais abaisse son objectif de cours de 25,9 EUR à 24,9 EUR, revenant sur le point d'activité du groupe de gestion d'actifs et d'investissement au titre du 3e trimestre, publié la semaine passée.

Tikehau Capital a affiché des encours sous gestion de 51,7 MdsEUR à fin septembre, dont 42,5 MdsEUR générant des commissions de gestion. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le groupe a enregistré une collecte nette de 2,2 MdsEUR, dont 0,5 MdEUR au 3e trimestre.

Pour le dernier trimestre de l'exercice, Tikehau Capital anticipe une accélération de son activité, avec une collecte nette attendue entre 1,5 et 2 MdsEUR, portée notamment par les stratégies de capital-investissement. Ses encours sous gestion devraient ainsi atteindre entre 52 et 52,5 MdsEUR à fin 2026.

"Sur le plan de la rentabilité, le discours s'est toutefois montré plus prudent", précise cependant le bureau d'études, rappelant que "la direction a indiqué que les conditions n'étaient plus réunies pour atteindre ses objectifs 2026 de résultat net et de ROE".

Concernant ses propres estimations pour 2026, Euroland revoit à la baisse sa prévision d'encours générant des commissions, de 48,4 à 44 MdsEUR, ainsi que son estimation de commissions de gestion, de 412 à 387 MEUR. Il ajuste également légèrement sa prévision de FRE, de 177,3 à 175,5 MEUR.

Du côté du portefeuille d'investissements, il abaisse son estimation de revenus réalisés à 326,9 MEUR (contre 517,5 MEUR). Au total, ces révisions le conduisent à ramener sa prévision de résultat net part du groupe pour 2026 à 299 MEUR, contre 498,8 MEUR auparavant.