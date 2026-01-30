 Aller au contenu principal
Eurofins, Winfarm, Worldline... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 30/01/2026 à 09:20

(AOF) - AB Science

AB Science a reçu un avis d'autorisation pour un brevet américain couvrant le Masitinib dans le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant.

Alten

Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 1 023 MEUR au quatrième trimestre 2025, en baisse de -0,35% par rapport au quatrième trimestre 2024. A données constantes, la décroissance organique est de -2,2% (-2,4% en France et -2,2% hors de France).

Casino

La société Casino Guichard Perrachon prend acte du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris, qui l'a relaxée du chef de manipulation de cours et l'a condamnée au paiement d'une amende de 40 millions d'euros, dont 20 millions d'euros avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles, pour corruption privée et manipulation de marche au titre de faits remontant aux années 2018 et 2019.

Colas

Le groupe de travaux publics consolide son ancrage régional en France en intégrant une entreprise familiale bourguignonne aux activités complémentaires.

2CRSi

Le concepteur et fabricant de serveurs informatiques haute performance et écoénergétiques annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 198 MEUR au 31 décembre 2025, correspondant au premier semestre de l'exercice fiscal 2025/26. Cette performance traduit une accélération marquée de l'activité du groupe, soutenue par une demande dynamique sur les marchés du calcul haute performance (HPC) et de l'intelligence artificielle (IA), ainsi que par la montée en puissance progressive des contrats majeurs annoncés ces derniers mois.

Eiffage

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR hors construction s'établit à 3,24 MdEUR au 31 décembre 2025, contre 3,15 MdEUR un an plus tôt, soit une hausse de 2,9% sur un an. Au quatrième trimestre, il s'établit à 763,9MEUR, contre 751,3 MEUR au 4e trimestre 2024, soit une hausse de 1,7 %.

Elis

Le chiffre d'affaires publié atteint 4 796,8 millions d'euros en 2025, en croissance de +4,9%, dont +3,8% de croissance organique, +1,8% d'effet périmètre et -0,7% d'effet de change.

Emova Group

Le premier réseau en France de ventes de fleurs communiquera ses résultats annuels.

Eutelsat

Eutelsat annonce l'arrêt de l'opération visant à céder ses infrastructures passives du segment sol au fonds d'investissement EQT Infrastructure VI ne pourra pas aboutir, les conditions suspensives n'ayant pas été toutes remplies.

Euronext

Euronext annonce avoir achevé le programme de rachat d'actions annoncé le 6 novembre dernier : du 18 novembre 2025 au 27 janvier, 1 967 993 actions, soit environ 1,90% de son capital social, ont ainsi été rachetées à un prix moyen de 127,03 euros par action.

Hermès

Hermès fait part de l'implantation d'une nouvelle maroquinerie aux Andelys, dans le Département normand de l'Eure, afin d'accompagner le succès de ses collections de maroquinerie-sellerie exclusivement fabriquées en France.

Lanson-BCC

Au cours de l'année 2025, Lanson-BCC a enregistré des expéditions de 265,9 millions de bouteille, soit un repli de 2,2% par rapport à l'exercice précédent. Dans le détail, la France a connu une baisse de 3,7%, tandis qu'à l'international, la contraction a été plus limitée (-1%).

LDLC

Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, LDLC a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,6%, à 164,5 millions d'euros. Malgré cette belle progression, il s'agit d'un ralentissement par rapport aux trois mois précédents où les ventes avaient grimpé de 11,1%, à 139,6 millions d'euros.

Maisons du Monde

Le distributeur de meubles et d'objets de décoration livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

SBM

Porté par une dynamique solide dans tous ses métiers, notamment les jeux et l'hôtellerie, le groupe monégasque a connu une croissance soutenue de ses revenus au troisième trimestre de son exercice 2025/2026.

Voltalia

Après avoir remporté le projet de Sagdoud en mai 2024, puis le projet Menzel Habib en décembre 2024, Voltalia indique avoir été retenu par l'Etat tunisien pour le projet Wadi dans la région de Gabès, située dans le sud-est de la Tunisie.

Winfarm

Au quatrième trimestre 2025, le spécialiste de la vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l'élevage enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 35,7 MEUR, en hausse de 9,2% par rapport au quatrième trimestre 2024. Cette performance marque un septième trimestre consécutif de croissance.

Worldline

Worldline annonce la mise en oeuvre de la réduction de capital par voie de diminution de la valeur nominale des actions par décision du conseil d'administration du 29 janvier, opération ramenant la valeur nominale de chaque action de 0,68 à 0,02 euro

