Eurofins: succès de l'émission d'un emprunt de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific (noté Baa3 par Moody's et BBB- par Fitch) annonce le succès de l'émission d'un nouvel emprunt Schuldschein de 500 millions d'euros offrant un taux d'intérêt mixte de 3,8% avec une maturité moyenne de 6,4 ans.



Le nouvel emprunt Schuldschein est structuré en tranches de 5, 7 et 10 ans, avec 66 % de la transaction sur les durées de 7 et 10 ans. La demande a été forte, le carnet d'ordres totalisant plus de 1,6 fois le montant final de l'émission.



Le produit de la nouvelle émission servira principalement à refinancer les 234 millions d'euros de prêts Schuldschein qui arrivent à échéance en juillet et en octobre 2025, respectivement. Le reste sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 60,8600 EUR Euronext Paris +1,40%