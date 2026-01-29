 Aller au contenu principal
Eurofins Scientific vise une croissance organique de 4-6% en 2026
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 07:46

Eurofins Scientific EUFI.PA a fait état jeudi d'un Ebitda annuel de 1,64 milliard d’euros, en hausse de 8% sur un an, tout en déclarant viser pour l’exercice 2026 une croissance organique entre 4% et 6% par an ("mid-single-digit").

"La marge EBITDA ajustée devrait continuer à progresser vers l'objectif de 2027, avec une amélioration par rapport à la marge de l'exercice 2025 de 22,5%", précise dans un communiqué le groupe, qui vise également en 2026 des revenus annualisés potentiels issus des acquisitions de 250 millions d’euros, consolidés à mi-année.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
70,620 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

