Eurofins Scientific vise une croissance organique de 4-6% en 2026

Eurofins Scientific EUFI.PA a fait état jeudi d'un Ebitda annuel de 1,64 milliard d’euros, en hausse de 8% sur un an, tout en déclarant viser pour l’exercice 2026 une croissance organique entre 4% et 6% par an ("mid-single-digit").

"La marge EBITDA ajustée devrait continuer à progresser vers l'objectif de 2027, avec une amélioration par rapport à la marge de l'exercice 2025 de 22,5%", précise dans un communiqué le groupe, qui vise également en 2026 des revenus annualisés potentiels issus des acquisitions de 250 millions d’euros, consolidés à mi-année.

