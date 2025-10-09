Eurofins Scientific, sur la bonne voie

Le logo d'Eurofins sur la façade d'un laboratoire de biologie médicale. (Crédit: / Adobe Stock)
L'action du spécialiste des tests de bioanalyse s'est ressaisie la semaine dernière dans le sillage du secteur pharmaceutique. Après avoir touché un point haut proche de 70 € en août, elle avait, depuis, fait l'objet de prise de bénéfices (- 15% environ). Les signaux sont plutôt au vert. Eurofins a bouclé avec succès, en septembre, le rachat pour 440 millions d'euros de l'immobilier détenu par le holding de la famille Martin, qui concernait 30 sites exploités par le groupe.
Base de comparaison plus favorable
L'opération va engendrer une économie de loyers de 36 millions d'euros pour Eurofins qui, en contrepartie, a dû la financer en émettant un emprunt obligataire de 500 millions qui s'est effectué dans de bonnes conditions. Elle a été sursouscrite huit fois. Ce sujet de l'immobilier, qui prêtait le flanc aux attaques de fonds spéculatifs (notamment de Muddy Waters qui avait fait chuter le titre il y a un an), est désormais réglé.
Concernant l'activité, après une croissance organique modeste, de 3%, au premier semestre, le groupe devrait afficher une légère accélération au troisième trimestre (de + 4% à + 4,2% selon les estimations) et au suivant, grâce à une base de comparaison devenant de plus en plus favorable et à la signature potentielle d'un nouveau gros contrat dans le domaine des tests cliniques.
Nous recommandons le titre à l'achat. Le rapport risque-rendement est attrayant. Sur la base d'un PER de 16,5 fois pour 2026, la valorisation reste raisonnable et au-dessous de ses niveaux historiques moyens. Toute amélioration de la croissance organique vers le rythme standard de la société, autour de 6%, devrait être saluée.
