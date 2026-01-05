Eurofins Scientific, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 5 janvier 2026

(AOF) - Eurofins Scientific (+6% à 65,72 euros)

Eurofins Scientific bondit après qu'Exane BNP Paribas a relevé son opinion sur la valeur, passant directement de "sous-performance" à "surperformance" avec un objectif de cours rehaussé à 75 euros. Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que le groupe français de tests, de services d'inspection et de certification se trouve à un tournant qui devrait enfin lui permettre de générer de la croissance et de la trésorerie, après de longues années d'investissements.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 1er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels ;

- Montée en puissance internationale de l’activité, de 6,7 Mds€, générée par l’Europe pour 51 % des ventes et l’Amérique du nord pour 38 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : maillage des marchés par les laboratoires « spoke » de fourniture de tests simples et par les centres de compétence « hubs », croissance externe, propriété des actifs immobiliers et pénétration du marché asiatique ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (32,7 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant président-directeur général du conseil de 8 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- investissements focalisés sur 3 secteurs à forte croissance: l’alimentaire (notamment les PFAS), la biologie médicale (tests génétiques) et l’environnement, avec une diversification prudente, telle celle dans les laboratoires pour matériaux de batteries,

- organisation en réseaux de PME donnant autonomie aux entités opérationnelles–950 laboratoires avec, dans chacun des 60 pays, un centre de services dédiés -paie, achats…,

- sécurisation du réseau par la montée à 34,5 % des grands laboratoires détenus par le groupe, soit un investissement annuel de 200 M€ environ jusqu’à 2027,

- focus sur les acquisitions : 15 à fin septembre devant générer 250 M€ de revenus supplémentaires sur l’année,

- élargissement de la propriété du foncier des sites de laboratoires (35 % à fin juin), accrue à court terme par l’acquisition de parts minoritaires dans certains sites, soit 33 % en plus de surfaces détenues en propre, d’où des économies de loyers,

- innovation soutenue par des partenariats anciens avec les institutions de recherche :

- coordination des systèmes propriétaires de gestion des donnée

- 200 000 méthodes d’analyses

- laboratoires et plateformes de solutions détenus en propre (système LIMS), bases de données BioPrint et lancement de DiscoveryAI (réduction de 20 % la durée de mise sur le marché des médicaments),

- accompagnement de start-up (+ 320), contribuant à plus de 11 % de la croissance des revenus depuis 2000, notamment dans les diagnostics in vitro, la génomique et les biomarqueurs pour transplantation de foie ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025 via :

- la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites,

- le recours aux crédits carbone et la participation au fonds Livelihood Carbon,

- la gestion circulaire et l’investissement dans des fermes solaires ;

- Légitimité scientifique et stratégique forte -activité résiliente, fortes barrières à l’entrée, partenariats anciens avec les institutions de recherche, plus de 200 000 méthodes d’analyse ;

- Bilan maîtrisé : levier de la dette de 1,9 et autofinancement libre de 801 M€.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité (débuts d’année poussifs), par la sensibilité aux conditions climatiques et par les effets de change dont l’impact sur le chiffre d’affaires se renforce depuis le début de l’année ;

- Attente d’une reprise des ventes en bio-pharmacie, à la progression décevante ;

- Après une hausse de 5,3 % des revenus sur les 9 premiers mois de l’année, objectifs 2025 i

- inchangés à taux de change constants : croissance organique du chiffre d’affaires autour de 5 % et amélioration de la marge opérationnelle ;

- abaissés à taux de change courant : croissance organique du chiffre d’affaires autour de 5 % et marge opérationnelle inférieure de 20 points de base à celle de 2024, de 22,3 %;

- Anticipations 2027 inchangées : revenus proches de 10 Mds€, marge opérationnelle de + 24 %, autofinancement libre proche de 1,5 Md€ et effet de levier autour de 1,5 ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,60 €.