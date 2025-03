Eurofins Scientific en tête du CAC 40 grâce à un 5e programme de rachat d'actions

(AOF) - Eurofins Scientific (+5,80% à 51,84 euros) caracole en tête du CAC 40 après avoir annoncé son intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant maximal représentant 4,5 % du capital social. Le groupe spécialiste des services bioanalytiques souligne que ce cinquième programme débutera le 20 mars 2025 et durera jusqu'au 19 mars 2026 au plus tard. Les actions rachetées dans le cadre de ce programme serviront à couvrir les plans d'intéressement à long terme de la société, mais pourront également être annulées ou financer des acquisitions.

Eurofins mandate un prestataire de services financiers indépendant pour exécuter la première tranche de ce programme, débutant le 20 mars 2025 et se terminant le 24 avril 2025, avec un volume maximal de 7,8 millions d'actions, soit 4,04 % de son capital social. Au cours du quatrième programme de rachat d'actions, 3,83 millions d'actions ont été rachetées, soit 1,98 % du capital social actuel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 1er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels ;

- Montée en puissance internationale de l’activité, de 6,5 Mds€, générée par l’Europe pour 51 % des ventes et l’Amérique du nord pour 38 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : maillage des marchés par les laboratoires « spoke » de fourniture de tests simples et par les centres de compétence « hubs », croissance externe, propriété des actifs immobiliers et pénétration du marché asiatique ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (32,7 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant président-directeur général du conseil de 8 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- autonomie des entités opérationnelles –900 laboratoires dans 61 pays,

- focus sur l’amélioration du fond de roulement et l’allocation de capital,

- accélération des acquisitions (15 au 1er semestre, soit 130 M€ environ de revenus),

- sécurisation du réseau par la montée à 33,1 % des sites possédés par le groupe, soit un investissement annuel de 200 M€ environ,

- diversification dans les laboratoires pour matériaux de batteries,

- innovation donnant un avantage concurrentiel :

- partenariats anciens et solides avec les institutions de recherche,

- laboratoires et plateformes de solutions détenus en propre (système LIMS), bases de données BioPrint et lancement de DiscoveryAI (réduction de 20 % la durée de mise sur le marché des médicaments),

- accompagnement de start-up (319), contribuant à plus de 11 % de la croissance des revenus depuis 2000 avec pour objectif 2024 les diagnostics in vitro, la génomique et les biomarqueurs pour transplantation de foie ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025 via :

- la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites,

- le recours aux crédits carbone et la participation au fonds Livelihood Carbon,

- la gestion circulaire et l’investissement dans des fermes solaires ;

- Légitimité scientifique et stratégique forte -activité résiliente, fortes barrières à l’entrée, partenariats anciens avec les institutions de recherche, plus de 200 000 méthodes d’analyse ;

- Bilan maîtrisé : levier de la dette de 1,9 et autofinancement libre de 279 M€ à fin juin.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité (débuts d’année poussifs), par la sensibilité aux conditions climatiques et par les effets de change (négatifs au 1er semestre) ;

- Tensions dans les relations avec SGS pour l’acquisition de sa filiale Crop Science Operations ;

- Forte sanction boursière, fin octobre, au ralentissement de la croissance des ventes, nourrie par les fortes positions vendeuses sur l’action Eurofins, elles-mêmes légitimées par les exigences récurrentes d’informations supplémentaires de la part du fonds Muddy Waters ;

- Après une hausse de 6,5 % des revenus à fin septembre, objectifs 2024 : élargissement des fourchettes de chiffre d’affaires -7,075 à 7,175 Mds€- et de résultat d’exploitation -1,525 à 1,575 Md€- et autofinancement libre inchangé de 800 à 840 M€ ;

- Perspectives 2025 : tendance haussière pour les tests vie et consommation, les tests de technologies industrielles et, au 2nd semestre, la biopharma mais poursuite de la morosité dans les agrosciences ;

- Objectifs 2027 : revenus proches de 10 Mds€, marge opérationnelle de 24 %, autofinancement libre proche de 1,5 Md€ et effet de levier inférieur 1,5 ;

- Dividende 2023 de 1 €, en repli de 50 %.